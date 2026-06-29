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'Bir Kış, Bir Yaz': Su Uçtu Şelalesi 4 mevsim mest ediyor

'Bir Kış, Bir Yaz': Su Uçtu Şelalesi 4 mevsim mest ediyor
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Su Uçtu Şelalesi, kışın karla kaplı kayalıklar, yazın ise eriyen kar suları ve yeşil doğasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bölge, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılar için uğrak noktası haline gelirken, korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın hazırladığı klip ise sanatsal bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki Su Uçtu Şelalesi, dört mevsim sunduğu farklı güzelliklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kış aylarında kar ve buzla kaplanan kayalıkların arasından süzülen şelale, adeta kartpostallık manzaralar oluştururken, yaz mevsimiyle birlikte eriyen kar suları ve yemyeşil doğa eşliğinde bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Doğal yapısıyla dikkat çeken Su Uçtu Şelalesi, son yıllarda doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelirken, bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde serin atmosferiyle öne çıkan Su Uçtu Şelalesi, Afyonkarahisar'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri arasında yer almaya devam ediyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından şelalenin çekilen yaz ve kış görüntülerinin birleştirilmesi ile oluşturulan klip ise adeta sanatsal bir çalışmayı akıllara getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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