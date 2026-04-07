Erzurum'da baharda kar yağışı etkili oldu
Erzurum'da baharın başlangıcında beklenmedik kar yağışı etkili oldu. Kış mevsiminin zorlu geçtiği şehirde, bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanarak kapalı otobüs duraklarında beklemek zorunda kaldı.
Kışın uzun ve çetin geçtiği Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağdı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı otobüs duraklarında bir süre yağışın dinmesini bekledi.
Bahara rağmen yüksek kesimlerin karla kaplandığı kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç