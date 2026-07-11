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Hakkari'de Marînüs Şelalesi büyülüyor

Hakkari'de Marînüs Şelalesi büyülüyor
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Hakkari'deki Marinüs Şelalesi, yaz mevsimiyle birlikte doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için popüler bir rota haline geldi. Kato Dağı eteklerindeki şelale, kar sularıyla beslenen coşkun akışı ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri büyülüyor. Bölge, doğa turizmine katkı sağlarken, korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulanıyor.

Hakkari'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Marinüs Şelalesi, yaz mevsimiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, yemyeşil doğası, serin suları ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Marinüs Şelalesi, özellikle kar sularının beslediği coşkun akışıyla dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal atmosferde yürüyüş yaparak temiz havanın ve huzurun tadını çıkarırken, eşsiz manzarayı fotoğraflamayı da ihmal etmiyor. Son yıllarda doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelen Marinüs Şelalesi, Hakkari'nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı da ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Marinüs Şelalesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten doğasever Orhan Emen, bu eşsiz doğa harikasının Hakkari turizmine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Emen, doğanın tüm renklerini bir arada sunan Marinüs Şelalesi, huzur arayanların ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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