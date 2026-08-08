Kurtik Dağı'nda Yaz Sürprizi: Kar ve Buzul Göleti Keyfi

Muş'un önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Kurtik Dağı, yaz mevsiminde de karla kaplı alanları ve buzul göletleriyle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Muş'ta doğa tutkunlarından oluşan Gerok Grubu, Kurtik Dağı'nda gerçekleştirdiği kamp etkinliğinde bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı. Yaz mevsiminin yaşandığı günlerde karla kaplı alanlarda kamp yapan grup üyeleri, doğayla iç içe vakit geçirerek farklı bir deneyim yaşadı. Yaz mevsimine rağmen kar örtüsünün bulunduğu bölgede çeşitli etkinlikler gerçekleştiren doğaseverlerden bazıları kar üzerinde güneşlenirken, bazıları ise karla kaplı yamaçlarda kayarak eğlendi. Grup üyeleri, kara gömdükleri karpuzu yiyerek yaz sıcağında serinlemeye çalıştı. Kurtik Dağı'ndaki buzul göletinin çevresinde de vakit geçiren grup üyelerinden bazıları, buz gibi suya girerek serinledi. Yaz sıcağında kar ve soğuk suyla bir arada vakit geçiren doğaseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Doğayla iç içe zaman geçiren doğaserverler, çevre temizliğine de dikkat çekti. Buzul göleti ve çevresinde bulunan çöpleri toplayan grup, doğal güzelliklerin korunması ve bölgenin temiz tutulması konusunda duyarlılık gösterdi.

Kamp yaptıkları alanda kar ve buzulların önünde oluşan buzul göletlerini gördüklerini söyleyen grubunun üyesi Tekin Güler, "Bugün Kurtik Dağı'nın 2 bin 650 metre rakımındayız. Arkadaşlarımızla birlikte gece burada kamp yaptık. Sabah saatlerinde Kurtik Dağı'nın zirvesinden güneşin doğuşunu izledik. Dönüşte ise kar ve buzulların önünde oluşan buzul göletlerini gördük. Bu gerçekten bizim için çok sevindirici bir olaydı. Bu sevincimizi yaşamak için arkadaşlarımız gölete girerek suyun tadını çıkardı. Daha sonra yanımızda getirdiğimiz karpuzu kara gömdük. Karpuzumuz soğurken, çocukluğumuzu yeniden yaşamak adına buzul göletlerinin çevresindeki karlı alanlarda poşetlerle kaydık. Ardından karpuzumuzu çıkarıp kestik ve arkadaşlarımızla birlikte ikram ettik. Buradaki doğal güzelliklerin tadını çıkarırken maalesef çevre kirliliğinin bu bölgeye de ulaştığını gördük. Bence buraya insanların gelmesi, bu güzellikleri görmesi ve aynı zamanda buranın korunması gerekiyor. Kurtik Dağı, ilimizin yaşanabilir ve keşfedilmeyi bekleyen güzel alanlarından, yaylalarından biri. Bu güzellikleri tanıtarak, koruyarak ve gelecek nesillere aktararak yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kurtik Dağında kamp yapan doğaseverlerden Muşlu fotoğraf sanatçısı Muzafer Göç, "Gece Kurtik Dağı'nda kamp kurduk. Sabah saatlerinde güneşin doğuşunu izledik. Dönüş yolunda ise buzul göletlerinden birine rastladık. Gerçekten harika ve buz gibi bir suydu. Dayanamayarak suya girdim. Su çok soğuktu ama tekrar tekrar girdim. Soğuk suyun etkisiyle gerçekten çok güzel ve keyifli bir deneyim yaşadım. Aşağıda 35-40 dereceyi bulan sıcaklık varken burada buz gibi suya girdik, ardından karların üzerinde uzanıp güneşlendik. Yaz mevsiminde aynı anda hem buz gibi suya girmek hem de karın üzerinde güneşlenmek gerçekten harika bir duygu. Çok keyif alarak bu anları yaşadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı