Ağrı Dağı'ndaki Cehennem Vadisi karla kaplandı
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın Cehennem Vadisi, kar ve buzla kaplı görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Devasa uçurumlar ve kaya yapılarıyla dikkat çeken vadi, yılın dört mevsimi farklı güzellikler sunuyor.
Türkiye'nin en yüksek noktası 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzeyinde bulunan Cehennem Vadisi, yılın dört mevsimi barındırdığı buzullarıyla biliniyor.
Dağın zirvesinden başlayıp 2 bin metresine kadar inen vadi, devasa uçurumları ve kaya yapılarıyla dikkati çekiyor.
Doğaseverlerin ilgi odağı olan ve yıl boyunca mevsimsel olayların yaşandığı vadi, üzerini örten kar ve buz tabakalarıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız