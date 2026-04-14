Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde Nisan ayının ortasında lapa lapa kar süprizi

Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Zigana Dağı'nda, Nisan ayının ortasında yağan yoğun kar, bölgenin manzarasını beyaza bürüdü. Yöre sakinleri, mevsim normallerinin dışındaki soğuk hava dalgasından etkilendi.

Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Zigana Dağı'nın Maçka ilçesine bakan yamaçlarında yağan lapa lapa kar objektiflere yansıdı.

Doğu Karadeniz'in yüksekleri, mevsim normallerinin dışındaki soğuk hava dalgalarıyla tekrar beyaza bürünürken, yağan lapa lapa kar seyirlik manzaralar oluşturdu. Sahil kesimindeki yağmur yağışı yerini yüksek dağların yamaçlarında kar yağışına bırakırken, yöre sakinlerinden Rahmi Demir "Nisan ayının ortasındayız güzel bir kar yağışı var. Sabah bir kar havası yoktu ama öğleye doğru iyi bir kar başladı. Trabzon'un güzelliği bahar geldi diyoruz ama bir anda Nisan ayının ortasında kar yağabiliyor. Böyle bize güzel süprizler yapabiliyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri yarından itibaren güneşin bölgede yeniden kendini göstermeye başlayacağını ve sıcaklıkların artmaya başlayacağını ancak hafta sonundan itibaren tekrar kısa süreli yağmur yağışlarının bölgede etkili olacağı belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
