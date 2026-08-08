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Artabel Gölleri'nde renk cümbüşü

Artabel Gölleri'nde renk cümbüşü
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Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, mevsime özgü renklerinin yanı sıra kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Gümüşhane'deki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, mevsime özgü renklerinin yanı sıra kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Torul ilçesi sınırlarında, barındırdığı 21 göl, zengin bitki örtüsü ve bozulmamış doğal güzellikleriyle 3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa Tepesi'nin eteklerindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı doğal yaşamın zenginliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede, yaban hayatı bakımından oldukça fazla türe ev sahipliği yapan tabiat parkında, bozayı, kızıl keçi, tilki, gelincik, sincap, sansar, yaban domuzu, kurt gibi hayvanların yanı sıra kaz, atmaca, şahin, kartal, akbaba, kerkenez, doğan, keklik, bıldırcın, su tavuğu, çulluk, kuyruksallayan ve ispinoz gibi kuşlar da yaşıyor.

Yılın bu döneminde şelalelerin çağladığı, çiçeklerin adeta renk cümbüşü sunduğu tabiat parkı, güzel manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: AA
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