Çorum'un yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı
Çorum'un Bayat ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Bayat ilçesinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Kar yağışı dolayısıyla Kunduzlu ve Kuşçaçimen yaylaları yer yer beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından il genelinde hava sıcaklığı belirgin ölçüde düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Murat Topal