Çorum'un yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı

Çorum'un Bayat ilçesindeki yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Bayat ilçesinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı dolayısıyla Kunduzlu ve Kuşçaçimen yaylaları yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından il genelinde hava sıcaklığı belirgin ölçüde düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının bir hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.