Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 21 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

21 Mart Cumartesi günü Türkiye genelinde hava koşulları, günlük yaşam ve planlar üzerinde belirleyici olabilir. Sıcaklıklarda görülebilecek dalgalanmalar, bazı illerde olası yağışlar ve rüzgârın hız ve yönündeki değişimler, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyükşehirlerde açık havada yapılacak aktiviteler için önemli uyarılar sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

21 Mart Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve kar yağışı beklenmiyor. Yağış ihtimali daha çok kısa süreli sağanaklarla sınırlı kalabilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 21 Mart Cumartesi günü havalar genellikle güneşli ve ılık geçecek. Kar yağışı ihtimali yok; rüzgâr zaman zaman hissedilir düzeyde esecek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 21 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Kar yağışı beklenmiyor, gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 21 Mart Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yüksek, kar yağışı söz konusu değil; hafif rüzgârlar dışında hava sakin.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 21 Mart Cumartesi günü sıcaklıklar mevsim normallerinde ve hava parçalı bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor, ancak kısa süreli sağanaklar görülebilir.