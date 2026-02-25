Haberler

Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi.

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yarın sıcaklıkların azalmasıyla şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı öngörülüyor.

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara -3, İstanbul 2, İzmir 3, Konya -2, Kocaeli 3, Bolu -5, Samsun 1, Trabzon 4, Tokat -5, Erzurum -14, Eskişehir -2, Afyonkarahisar -7, Balıkesir 0 ve Sivas -8"

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı

Ülkeyi kana bulayan saldırıların altından İstihbarat Başkanı çıktı
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor