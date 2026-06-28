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Yüksekova'da 7 metrelik karla mücadele

Yüksekova'da 7 metrelik karla mücadele
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve askeri üs bölgelere ulaşımı sağlayan yolda yer yer 7 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların temmuz ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri ile askeri üs bölgelere ulaşımı sağlayan yolda yer yer 7 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İkiyaka bölgesinde bulunan Sat Buzul Gölleri'ne ve askeri üs bölgeye ulaşımı sağlayan yolda, kış mevsiminden kalan dev kar yığınları ekiplerin ilerlemesini güçleştiriyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor. Yer yer 7 metreyi bulan kar kütleleri nedeniyle iş makineleri zaman zaman yetersiz kalırken, çalışmalar ekskavatör desteğiyle sürdürülüyor. Kar duvarları arasında oluşan doğal tüneller ise bölgede kışın izlerini gözler önüne seriyor.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yol açma ve genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Yüksekova'nın yüksek kesimlerindeki birçok noktada çalışmaların temmuz ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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