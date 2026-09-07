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Sonbahar mevsiminin ilk karı Kaçkarlar’ı beyaza bürüdü

Sonbahar mevsiminin ilk karı Kaçkarlar’ı beyaza bürüdü
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Çamlıhemşin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hakim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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