Van'da bir yanda çiçekler, diğer yanda metrelerce kar

VAN (İHA) – Van'da yaz mevsiminin yüzünü gösterdiği bugünlerde, adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Kent merkezinde mor, mavi, kırmızı ve sarı çiçekler doğayı süslerken, Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde ise kıştan kalma metrelerce kar yığını dikkat çekiyor.

Doğu Anadolu'nun incisi Van, haziran ayının gelişiyle birlikte nadir görülen bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kentin alçak kesimlerinde ve ovalarında rengarenk çiçekler açıp tam bir yaz havası eserken, sadece birkaç kilometre uzaklıktaki yüksek dağlarda kış mevsimi hüküm sürmeye devam ediyor.

Bir tarafta kırmızı ve sarı çiçekler, diğer tarafta metrelerce kar

Güneşin yüzünü iyice göstermesiyle birlikte Van Gölü havzası ve çevre ovalar, doğanın uyanışına sahne oldu. Özellikle kırmızı ve sarı çiçeklerin yeşille buluştuğu tarlalar, adeta bir ressamın paletini andırıyor. Vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, yazın sıcaklığını hissettiren bu renk cümbüşünün tadını çıkarmak için doğaya akın ediyor. Ancak Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımıyla Türkiye'nin en yüksek geçidi olma özelliğini taşıyan Karabet Geçidi'nde manzara tamamen değişiyor. Ovalarda yaz sıcağı hissedilirken, Karabet Geçidi'nde yol kenarlarında yükselen metrelerce kar kütleleri görenleri hayrete düşürüyor.

3 bin rakımda kış, ovada yaz

Van'ın farklı noktalarında çekilen görüntüler, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı gözler önüne serdi. Ova ve yaylalarda açan rengarenk çiçekler yazın gelişini müjdelerken, Karabet Geçidi'nde yol kenarlarında biriken dev kar kütleleri ise kışın izlerini hala koruyor. Vatandaşlar bir tarafta çiçekler arasında baharın ve yazın tadını çıkarırken, diğer tarafta yüksek rakımlı bölgelerde karla karşılaşmanın değişik bir duygu yaşıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları, aynı gün içerisinde hem çiçeklerle kaplı alanları hem de karla örtülü zirveleri görüntüleme fırsatı buluyor. Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Van, bu görüntülerle bir kez daha doğaseverlerin ilgisini çekti. Kentte yaşanan bu sıra dışı manzara, "bir yanda yaz, bir yanda kış" sözünü adeta gerçeğe dönüştürdü.

"Aynı gün içinde iki mevsimi birden yaşıyoruz"

Çiçekler ile karı aynı günde yaşayan doğa gezgini Muhammed ürken, "Şu an Van'ın cennet yerlerinden biri olan Van Bahçesaray yolundayız. Yaklaşık 20 kilometre önce karanfil ve papatya çiçekleri arasında koşup oynuyorduk. Bildiğin yaz mevsimini yaşıyorduk. Sadece 20 kilometre sonra geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Bazı yerlerde 5 metreyi aşan kar yığınları var. Cennet köşelerinden birisi olan Bahçesaray'ı herkesin bu mevsimde görmesi lazım. Kış mevsimi yaklaşık 9 ay boyunca net bir şekilde yaşanıyor. Zaten 3 ay sonra tekrardan kışımız başlayacak burada. Daha bir hafta öncesine kadar da yol kapalıydı. Haziran ayının ortasında olmasına rağmen her taraf hala karla kaplı. Bir dileğimiz, temennimiz o ki umarım bu yol bir daha kapanmaz. Neyse ki şu an yollar açık ama hala zorlu bir zorlu bir süreç var" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı