Kars'ta Nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

Bahar mevsiminin gelmesine rağmen Kars'ta etkili olan ani kar yağışı şaşırttı. Gece yarısı başlayan ve kısa sürede bastıran yoğun kar yağışı, sadece 5 dakika içinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından gelen yağışı adeta kışı yeniden getirdi. Kent merkezinde park halindeki araçların üzeri dakikalar içinde karla kaplanırken, hava sıcaklığı ise eksi 7 dereceye kadar düştü. Baharın gelişi beklenirken kışın geri döndüğü kentte, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı