Bitlis'te baharda da metrelerce karla mücadele sürüyor

Bitlis'te kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle, yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle 5 metreye kadar kar kalınlığı olan Yukarıkaraboy köyü yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, metrelerce karın bulunduğu yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin zorlu ve engebeli coğrafyasında kesintisiz ulaşım için mart ayında da mesai yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu il merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunu açmak için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, basın mensuplarına, il merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 kilometre olan yüksek rakımdaki köy yolunda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını belirten Aşit, şöyle konuştu:

"Yolu yarına kadar açmayı planlıyoruz. Yurdumuzun bazı yerlerinde bahar mevsimi yaşanırken, biz mart ayının sonlarına doğru halen karla mücadeleye devam ediyoruz. Bu da coğrafyamızın güzelliğidir. Orada insanlar denize girerken biz burada karla mücadele ediyoruz. Ulaşılmayan yer, açılmayan köy yolu kalmayacaktır. Bu konuda tüm arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır."

Aşit, karla mücadele çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya, kurumun yetkililerine ve sahada çalışan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest
İsrail 15 katlı binayı yerle bir etti

Patlama anı saniye saniye kamerada! 15 katlı bina yerle bir oldu
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı

Dünyayı korkutan krize Türkiye çözüm oldu! Ve akış başladı