Ağrı'da dağlarda kış, ovada baharın güzellikleri yaşanıyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde bahar mevsimi yaşanırken, bazı köyler hala kış koşullarını sürdürüyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu alanlarda besiciler hayvanlarını otlatmaya başladı. Baharın güzellikleri ile kar manzaraları bir arada görüntü oluşturuyor.

Ağrı'da bahar aylarında yüksek rakımlı bölgeler kar örtüsüyle kaplanırken, büyükbaş hayvanların çıktığı ovada baharın güzellikleri yaşanıyor.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan köyler, baharda kışı yaşıyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve evlerin beyaz örtüyle kaplandığı köylerde yaşam zorlu geçiyor. Dağların karla kaplı olduğu kentte, ovada ise baharın güzellikleri yaşanıyor.

Besiciler, karların erimeye başlamasıyla kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanları araziye çıkararak otlatmaya başladı.

Bir yanında bahar diğer yanında kış şartlarının hüküm sürdüğü kentteki manzara güzel görüntüler oluşturuyor.

"Baharı bekliyoruz"

Besici Halis Bayram, AA muhabirine, son zamanların en zor kışlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Yüksek rakımlı bölgelerde karın geç eridiğini belirten Bayram, "Kışımız daha bitmedi, kar altındayız. Karla mücadele ediyoruz. Her sene bu zamanlar kar erimişti. Dağlarda yaklaşık 2 metre, köylerde ise bir metreyi bulan kar kalınlığı var. Baharı bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Haberler.com
500

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

İran'ın operasyonu sonrası ABD donanmasında şok görevden alma
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...

Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi