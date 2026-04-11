Kayseri'ye Nisan ayında kar yağdı

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri'de Nisan ayının ortasında kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kente Nisan ayında kar yağdı. Kayserililer bahar ayında gelen yağışla birlikte ise güne beyaz sürprizle başladı.

Meteoroloji uyarmıştı

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ve zirai don yaşanabileceği uyarısı yapılmıştı. - KAYSERİ

