Nemrut'taki 10 metrelik kar tünellerine yoğun ilgi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası yolundaki 10 metrelik kar tünelleri yoğun ilgi görüyor.

Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü yolunda kış aylarında biriken metrelerce kar, yaz mevsimine sayılı günler kala hala etkisini sürdürüyor. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki kalderaya ulaşımı sağlayan yolda, ekiplerin açtığı güzergahta yer yer 7 ila 10 metreyi bulan kar duvarları oluştu.

Kış boyunca yoğun yağış alan bölgede karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açılan yol, adeta devasa kar tünellerini andıran görüntüler ortaya çıkardı. Yolun iki yanında yükselen metrelerce kar kütleleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda ziyaretçi, serin havası ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası'na akın etti. Van Gölü manzarası eşliğinde zirveye çıkan vatandaşlar, bir yandan yaz mevsimini yaşarken diğer yandan metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasında yürüyüp fotoğraf çekiyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye kadar ulaştığı belirtilirken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bırakıyor. Vatandaşlardan Mehmet Okay, "Yaz mevsimine sayılı günler kala böyle dev kar tünellerinin arasında yürümek gerçekten farklı bir deneyim. Sanki kış mevsimi devam ediyormuş gibi hissettik" dedi.

Sedat Akman ise bayram tatilinde serin bir yer görmek istediklerini belirterek, "Buraya gelince karların hala erimediğini görünce hayretler içerisinde kaldık. Manzara gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dronla havadan görüntülenen kar tünelleri de ortaya güzel görüntüler çıkardı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yol boyunca oluşan dev kar koridorları ve zirveyi kaplayan beyaz örtü doğaseverlerin ilgisini çekti. Özellikle bu mevsimde böylesine yoğun kar kütlelerinin görülmesi, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarda hayranlık uyandırdı. Kar tünellerini aşarak zirveye ulaşan vatandaşlar, Nemrut Kalderası'nın muhteşem manzarasını izleme imkanı buldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı