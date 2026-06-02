3 bin 300 rakımda karla kaplı zirveler

Erzincan'ın güneyinde yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda, yer yer 10 metreyi aşan kar örtüsü ve güneş ışınlarının oluşturduğu manzara drone ile görüntülendi.

Bölgenin önemli doğal alanları arasında bulunan Munzur Dağları, yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerinde karla kaplı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 3 bin 300 metre rakıma sahip zirvelerde kar kalınlığı yer yer 10 metreyi aşarken, güneş ışınlarının beyaz örtüyle buluşması görsel şölen oluşturdu.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, dağların yüksek kesimlerinde kışın izlerinin sürdüğü, güneşin etkisiyle parlayan kar örtüsünün ise eşsiz manzaralar ortaya çıkardığı görüldü.

Heybetli silueti ve beyazla kaplanan yamaçlarıyla dikkat çeken Munzur Dağları, dört mevsim sunduğu farklı doğal güzelliklerle bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Doğasever Serhat Elçi, Munzur Dağları'nda son 30 yılın en yoğun kar örtüsünün bu yıl görüldüğünü belirterek, zirvelerde kar kalınlığının halen yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Elçi, "Munzur Dağları bu yıl eşsiz bir güzelliğe büründü. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen herkesin bu manzarayı yerinde görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

