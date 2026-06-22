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Hakkari'de yaz günü 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Hakkari'de yaz günü 3 metreyi bulan karda yol açma çalışması
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Hakkari'de yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde 3 metreyi bulan kar birikintileri nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, yayla ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyünün mezra ve yayla yollarında ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı. Bölgede yer yer yaklaşık 3 metreyi bulan kar birikintileri nedeniyle harekete geçen karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolları ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yaylalara çıkışların güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla kar temizleme faaliyetlerine devam ediyor.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsünün etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ulaşım konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Karla mücadele çalışmalarının yolun tamamen ulaşıma açılmasına kadar devam edeceği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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