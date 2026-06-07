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Kars'ta haziranda snowboard

Kars'ta haziranda snowboard
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta, haziran ayında erimeyen kar kütleleri üzerinde snowboard yapıldı. Doğa sporcusu Ömer Kurtuluş, yaz mevsiminde kış sporu yaparak mevsimlere meydan okudu. Sarıçam ormanları arasındaki beyaz kar örtüsü ve yeşil doğanın oluşturduğu eşsiz manzara sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta haziran ayında sıra dışı görüntüler ortaya çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde halen varlığını sürdüren kar örtüsü, doğa ve spor tutkunu Ömer Kurtuluş'a yaz mevsiminde kış sporları yapma fırsatı sundu.

Sarıçam ormanlarıyla ünlü Sarıkamış'ta, erimeyen kar kütleleri üzerinde snowboard yapan Kurtuluş, adeta mevsimlere meydan okudu. Bir tarafta yazın canlı yeşil tonları, diğer tarafta kıştan kalan beyaz kar örtüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Doğanın sunduğu bu sıra dışı tablo, görenleri mest etti.

"Aksiyon kamerası her anı kaydetti"

Kurtuluş'un snowboard yaptığı anlar aksiyon kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sarıçam ormanlarının arasında uzanan kar kütleleri üzerinde yapılan kayışlar dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu.

"Yazın kış sporu yapmak eşsiz bir duygu"

Haziran ayında snowboard yapmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Ömer Kurtuluş, Sarıkamış'ın her zaman sürprizlerle dolu olduğunu kaydetti.

Kristal kar yapısı ve uzun süre yerde kalan kar örtüsüyle dünyaca ünlü Sarıkamış, yalnızca kış aylarında değil yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın geç erimesi, bölgede farklı mevsimlerin aynı anda yaşanmasına imkan tanıyor.

"Sosyal medyada büyük ilgi gördü"

Haziran ayında snowboard yapılan görüntüler kısa sürede ilgi toplarken, sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Yaz ve kış mevsimlerini aynı karede buluşturan görüntüler, Sarıkamış'ın doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin en özel kış destinasyonlarından biri olan Sarıkamış, haziran ayında bile kayak ve snowboard yapılabilen yüksek rakımlı bölgeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yemyeşil sarıçam ormanlarıyla beyaz kar örtüsünün buluştuğu eşsiz manzara, bölgenin dört mevsim sunduğu doğal güzellikleri bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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