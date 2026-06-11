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Zirveler beyaz, ovalar rengârenk

Zirveler beyaz, ovalar rengârenk
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Van, yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü sürerken ovalarında bahar çiçekleriyle aynı günde iki mevsimi bir arada yaşatıyor. Haziran ortasında karlı dağlar ve rengarenk çiçekler eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Van, coğrafi yapısı ve iklim çeşitliliği sayesinde aynı gün içinde iki farklı mevsimi bir arada yaşatıyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü etkisini sürdürürken, ovalarda açan rengarenk çiçekler baharın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.

Van'ın Bahçesaray, Çatak ve Gevaş gibi dağlık ilçelerinin yüksek kesimlerinde kış mevsiminin etkisi hala sürüyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü etkisini sürdürürken, ovalarda açan rengarenk çiçekler baharın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Özellikle Gevaş, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinin yüksek kesimlerinde dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplı kalırken, daha alçak rakımlı alanlarda kırmızı gelincikler, sarı ve mor çiçekler doğayı adeta renk cümbüşüne dönüştürüyor. Bir yanda kıştan kalma görüntüler, diğer yanda baharın canlı renkleriyle oluşan manzaralar vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Aynı karede hem karla kaplı dağların hem de çiçeklerle süslenmiş ovaların yer alması Van'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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