Haberler

Kırklareli'nde soğuk hava ve yağış etkili olacak

Güncelleme:
Kırklareli Valiliği, hava sıcaklığının düşeceği ve yağışların etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Kentte mevsim normallerinin altında sıcaklıklar beklenirken, yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı bekleniyor.

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve yağışların etkili olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, kentte hava sıcaklığının azalarak, mevsim normallerinin altında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde ise sulu kar yağışının etkili olacağının ön görüldüğü aktarıldı.

Olumsuz hava koşullarının 5 Mart Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
