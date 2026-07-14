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Türkiye kavrulurken Kars'ta 3 metre kar şaşkınlığı

Türkiye kavrulurken Kars'ta 3 metre kar şaşkınlığı Haber Videosunu İzle
Türkiye kavrulurken Kars'ta 3 metre kar şaşkınlığı
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Türkiye'nin birçok kentinde sıcak hava etkisini sürdürürken, Kars'ın Selim ilçesindeki Tuygun Köyü Yaylası'nda yer yer 3 metreyi aşan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor. Yayla yolunu ulaşıma açmak için sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı ve besicilerin yaylalara daha güvenli ulaşması hedefleniyor.

  • Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tuygun Köyü Yaylası'nda yaz ortasında yer yer 3 metreyi aşan kar kütleleri temizleniyor.
  • Yayla yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleri kullanılarak ulaşıma açılıyor.
  • Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkı ve besiciler yaylalara güvenli ulaşabilecek.

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Kars'ta yaz mevsiminin ortasında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun Köyü Yaylası'nda yer yer 3 metreyi aşan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla iş makineleri kullanılarak temizleniyor.

3 METRELİK KAR KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR

Yüksek rakımı nedeniyle karın uzun süre erimediği Tuygun Köyü Yaylası'nda, yaylacılık sezonunun başlamasıyla birlikte köylülerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Dev kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı olan yayla yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor.

İŞ MAKİNELERİ KAR DUVARLARINI AŞIYOR

Greyder ve yükleyici iş makinelerinin görev yaptığı bölgede ekipler, yer yer 3 metreyi aşan kar tabakalarını tek tek kaldırarak yolu tamamen kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Kar duvarları arasında ilerleyen iş makinelerinin oluşturduğu görüntüler ise yaz mevsiminde adeta kış manzaralarını aratmıyor.

YAYLALARDA ULAŞIM NORMALE DÖNECEK

Birkaç gün daha sürmesi beklenen çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge halkı ve besiciler yaylalara daha güvenli ve rahat ulaşabilecek.

Özellikle yaz aylarında hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü yaylanın ulaşıma açılması, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.

YAZ SICAKLARI YAŞANIRKEN KARS'TA KAR MESAİSİ

Türkiye'nin birçok kentinde sıcak hava etkisini artırırken, Kars'ta iş makinelerinin metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerini temizlemesi dikkat çekti.

Ortaya çıkan sıra dışı görüntüler, Kars'ın zorlu iklim koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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