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Kaçkarlar'da zirveler bembeyaz, yaylalar rengarenk

Kaçkarlar'da zirveler bembeyaz, yaylalar rengarenk
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Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'nın zirvelerinde kar örtüsü hakimken, eteğindeki Ada Yaylası bahar çiçekleriyle renkleniyor. İki mevsimin bir arada görüldüğü eşsiz manzara, doğaseverlerin ve foto safari tutkunlarının ilgisini çekiyor.

DOĞU Karadeniz'de yer alan Kaç Kar Dağı zirvelerinde kar örtüsü hakimken, eteğindeki Ada Yaylası'nın rengarenk bahar çiçekleri güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğu Karadeniz'de deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek 4'üncü dağı olan ve Rize, Artvin ve Erzurum illeri arasında uzanan Kaçkar Dağı, haziran ayının ortasında doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyündeki Ada Yaylası rengarenk bahar çiçekleriyle süslenirken, üzerinde yükselen karlı zirveler 2 mevsimi aynı karede buluşturuyor. Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor. Turistlerin ve doğaseverlerin ilgisini çeken renk cümbüşünün zirvedeki beyaz örtüyle buluşması dronla görüntülendi. Bölgeyi ziyaret eden foto safari tutkunları, yüksek kesimlerdeki beyaz örtü ile yayladaki bahar coşkusunu aynı karede buluşturup, bir yandan da eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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