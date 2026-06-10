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Siirt'te yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

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Siirt'te kış mevsiminde kar ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerince bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmayla köy yolları ve tarımsal üretim alanlarına ulaşımın güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Siirt'te bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmayla merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında yürütülen çalışmalarla fıstık bahçeleri ve diğer tarımsal üretim alanlarına ulaşımın daha güvenli ve kolay sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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