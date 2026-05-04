Afyonkarahisar'da 3 metrelik kardan adam yapıldı
Afyonkarahisar’da mayıs ayında etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar yaklaşık 3 metre boyunda kardan adam yaptı. Mevsim dışı kar yağışı dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı, mayıs ayında ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kentte yaşayan vatandaşlar, mevsim normallerinin dışında yağan karı fırsat bilerek 3 metreyi bulan dev bir kardan adam yaptı.
MAYISTA GELEN KIŞ MANZARASI
Havaforum'un servis ettiği fotoğraflarda, karla kaplanan bir bahçede iki kişinin büyük bir kardan adam yaptığı görülüyor. Kırmızı düğmelerle süslenen ve yüz hatları belirgin şekilde yapılan kardan adamın boyunun yaklaşık 3 metreye ulaştığı dikkat çekiyor.
VATANDAŞLAR ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
Nadiren görülen mayıs karını değerlendiren vatandaşlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.