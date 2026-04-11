Çorum'un yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağışı sürüyor

Çorum'un Oğuzlar ve Laçin ilçelerindeki yüksek kesimlerde nisan ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte Kavak Dağı ve Tekke Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini ve yağışların süreceğini bildirdi.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı dolayısıyla Oğuzlar ilçesindeki Kavak Dağı ve Tekke Dağı yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Laçin ilçesinde ise Yeşil Göl çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışlı havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı