Kandilli Sıra Dağları'nın zirvesindeki kar kütleleri dron ile görüntülendi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Kandilli Sıra Dağları'nın 3 bin 200 rakımlı zirvesinde yaz mevsiminde bile erimeyen kar kütleleri dron ile görüntülendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli köyü sınırlarında bulunan Kandilli Sıra Dağları'nın 3 bin 200 rakımlı zirvesinde oluşan kar kütleleri, dron ile görüntülendi.

Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli köyünde yer alan Kandilli Sıra Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar kütleleri dron ile görüntülendi. Rakımı 3 bin 200 metreyi bulan zirvede, yaz mevsimine rağmen varlığını koruyan kar örtüsü dikkat çekti. Dron ile kaydedilen görüntülerde, zirvede bulunan metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerinin yanı sıra çevredeki doğal yapı da net şekilde görüntülendi. Bölgenin yüksek rakımı nedeniyle kış aylarında yoğun kar yağışının etkili olduğu Kandilli Sıra Dağları'nda, bazı noktalardaki kar örtüsünün uzun süre erimeden kaldığı görüldü. Sıcak havanın etkisiyle parçalanan bazı kar kütlelerinin ise yamaçlara dağılarak büyük buz parçalarını andıran görüntüler oluşturduğu dikkat çekti. Havadan çekilen görüntüler, dağın zirvesinde kalan kar kütleleri ile erime sürecinin oluşturduğu doğal manzarayı gözler önüne serdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
