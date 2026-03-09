Haberler

Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 9 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

9 Mart Pazartesi günü Türkiye genelinde hava durumu, gün içinde yapılacak planlar üzerinde belirleyici olabilir. Bazı bölgelerde sıcaklıkların değişmesi, yer yer etkili olabilecek sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali ile rüzgârın zaman zaman kuvvetlenmesi, özellikle dışarıda vakit geçirecekler ve yola çıkacaklar için önemli detaylar arasında öne çıkıyor. Peki, Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı?  9 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

9 Mart Pazartesi günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava koşulları, birçok şehirde günlük planları yakından ilgilendirebilir. Sıcaklıklarda görülebilecek değişimler, bazı bölgelerde yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile şiddeti; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyük şehirlerde açık hava planları için belirleyici olabilir. Günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebilecek ayrıntılar ise il il hava durumu tahminlerinde dikkat çekiyor. Detaylar haberin devamında…

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 9 Mart itibarıyla şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyretmesi ve yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Bu nedenle kent merkezinde kar ihtimali oldukça düşük değerlendiriliyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da hava sıcaklıklarının zaman zaman düşmesi nedeniyle kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali gündeme gelebilir. Ancak mevcut tahminlere göre şehir genelinde etkili ve kalıcı bir kar yağışı beklentisi öne çıkmıyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcaklıkların genellikle yüksek seyretmesi nedeniyle yağışların yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Kar ihtimali ise daha çok Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde gündeme gelebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da da şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Bölgede havanın serin ve zaman zaman yağışlı geçmesi tahmin edilirken, yağışların büyük ölçüde yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

