Beyşehir'de iki mevsimin güzelliği bir arada yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü çevresinde ilkbaharın gelişiyle doğanın sunduğu güzellikler gözler önüne seriliyor. Anamas Dağı'nın zirvesinde kar örtüsü bulunurken, göl çevresindeki çiçek açan ağaçlar ve yeşil çayırlar muhteşem manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü çevresinde ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler kendini gösteriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Torosların uzantısı 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı, Beyşehir Gölü Havzası'nı kuzey ve batı yönlerinden çevreliyor.

Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağ, eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsüyle dikkati çekiyor.

Beyşehir Gölü'nün adalarında yeşil çayırlar kendini gösterirken, çiçek açan ağaçlar ile zirvelerdeki kar örtüsünün oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

Sisli dağları, geniş çayırları ve göl üzerindeki adalarıyla dikkat çeken bölge güzel görüntüler sunarken, Kurucuova Mahallesi açıklarındaki iki ada çevresinde uçuşan martı sürüleri doğaya ayrı bir hareket katıyor.

Beyşehir Gölü ve çevresi, doğanın tüm renklerini yansıtıyor

Göl havzasında Adaköy Mahallesi'nin arazilerinde açan laleler de Anamas Dağı'nın karlı manzarasıyla kırmızı, beyaz, yeşil ve maviyi buluşturdu.

Bölge, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle özellikle fotoğrafçılar için de eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Bölgeye ulaşımı sağlayan Beyşehir-Yeşildağ güzergahında 55 kilometrelik yol ise göl manzarası eşliğinde yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor.

Öte yandan Pınargözü Mağarası, Adaköy ve Yenişarbademli çevresindeki derelerin debisinde artış yaşandı, bu su kaynakları Beyşehir Gölü'nü besliyor.

Bir tarafta kış, bir tarafta ilkbahar yaşanıyor

Beyşehir Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, dağın zirvesinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu belirtti.

Bölgenin bir tarafında kış bir tarafında ilkbahar mevsimi yaşandığını ifade eden Büyükkafalı, "Yüksek kesimlerde kar var, aşağıda ağaçlar çiçek açtı. Bölgemiz doğal güzellikleri açısından çok zengin. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Göldeki su durumu da iyiye gidiyor. 'Beyşehir Gölü öldü.' söylemleri doğru değil. Su tasarrufuna dikkat eder ve yeterli yağış alırsak daha güzel günler göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

