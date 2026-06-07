Antalya'da iki ayrı mevsim: Yaylada karla mücadele, sahillerde deniz keyfi

Turizm kenti Antalya'da haziran ayı ile birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede artış göstermeye başladı.

HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI İSE 35 DERECE OLDU

Kentte öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 70 olarak ölçülürken, hissedilen hava sıcaklığı ise 35 derece oldu. Hafta sonu olması nedeniyle sıcaktan bunalan kent sakinleri ve yabancı turistler sabahın ilk ışıkları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne akın edip, kent siluetinin arkasından doğan güneş eşliğinde denize girdiler.

EŞSİZ GÜZELLİĞİ GÖKYÜZÜNDEN DENEYİMLEDİLER

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya sahillerinde neredeyse adım atacak yer bulunamazken denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denize girerken, kimileri ise ağaç gölgesi ve şemsiye altlarında kalmayı tercih etti. Bazı yerli ve yabancı turistler ise Konyaaltı varyanta yamaç paraşütü yaparak kentin ve Konyaaltı Sahili'nin eşsiz güzelliğini gökyüzünden görme deneyimini yaşadı.

KONYAALTI SAHİLİ DOLDU TAŞTI

Hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte denize girerek değerlendiren Coşkun Özgül, "Antalya'ya yaz çok geç geldi. Bu hafta havalar ısınmaya başladı. Şu anda 33 derece sıcaklık var, sahilde bayağı bir kalabalık. Havalar çok güzel, hafta sonumuzu sahilde denize girerek geçiriyoruz. Antalya ayrı bir güzel, herkesi bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde Antalya'da hava sıcaklığı artarak etkisini göstermeye devam edecek.

YAYLALARDA KAR ESARETİ

Sahilde bunlar yaşanırken Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 600 rakımlı Susambeli Yaylası'nda ise iş makinelerinin yol açma çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündoğmuş Karabul yayla yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, karla kaplı yolları açarak yaylalara güvenli ulaşımı sağlıyor. Haziran ayında yer yer 8-10 metreyi bulan kar kalınlığı görenleri şaşkına çeviriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yayla sezonun açılmasıyla birlikte yayla yollarında güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yol bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte kış aylarında karla kaplı yüksek rakımlı yayla yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler kar küreme çalışmaları devam ediyor.

YOLLAR KARLA KAPLI

Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 600 rakımlı Karabul Susambeli yayla yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, alternatif yollarla birlikte yolun 60 kilometrelik bölümünü ulaşıma açtı. Haziran ayında 10 metreyi bulan kar kalınlığı ile zorlu bir mücadele veren ekipler yolun kapalı olan 10 kilometrelik bölümünü ise bir haftalık çalışmanın ardından ulaşıma açmayı planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı