Kapadokya'da Peribacaları Karla Kaplandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Kapadokya'da sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki peribacaları, beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, kar yağışı sonrası Kapadokya'nın tadını çıkardı. Turist grupları, kar yağışının ardından beyaza bürünen Kapadokya'daki vadilerde fotoğraf çektiriyor.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı