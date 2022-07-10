Kabe Haberleri - Kabe Haber - Haberler

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Kabe Haberleri

Kabe haber, Kabe son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bittiTek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı

Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bittiTek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı

Kabe - 5 Saat Önce
Hac mevsiminin zirvesinde Mescid-i Haram'da iki yetkili görevden alındı

Hac mevsiminin zirvesinde Mescid-i Haram'da iki yetkili görevden alındı

Kabe - Dün 18:18
AK Partili Özhaseki'den 'Mustafa Ceceli' açıklaması

AK Partili Özhaseki'den "Mustafa Ceceli" açıklaması

Kabe - 08.07.2022
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da bayramlaşma programına katıldı

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da bayramlaşma programına katıldı

Kabe - 08.07.2022
Özhaseki Mustafa Ceceli ile ilgili sözlerine açıklık getirdi

Özhaseki Mustafa Ceceli ile ilgili sözlerine açıklık getirdi

Kabe - 08.07.2022
Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'

Özhaseki: "Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim"

Kabe - 08.07.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı Açıklaması

Kabe - 08.07.2022
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Kurban Bayramı'nda yeryüzü bir iyilik sofrasıdır'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Kurban Bayramı'nda yeryüzü bir iyilik sofrasıdır"

Kabe - 08.07.2022
Cuma hutbesinde, haccın önemine değinildi Açıklaması

Cuma hutbesinde, haccın önemine değinildi Açıklaması

Kabe - 08.07.2022
7 Temmuz 2022 Haberleri

7 Temmuz 2022 Haberleri

Kabe - 08.07.2022
Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile arasındaki konuşmayı anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum

Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile arasındaki konuşmayı anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum

Kabe - 07.07.2022
Hacı adaylarının Arafat'tan önce son tavafı

Hacı adaylarının Arafat'tan önce son tavafı

Kabe - 07.07.2022
Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

Kiğı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı cami ibadete açıldı

Kabe - 07.07.2022
Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti

Minik öğrenciler kutsal toprakları sanal gerçeklikle ziyaret etti

Kabe - 07.07.2022

Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bittiTek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı
Kabe'deki görevliler büyük özveriyle her gün binlerce Müslüman'a çeşitli hizmetler sunuyor

Kabe'deki görevliler büyük özveriyle her gün binlerce Müslüman'a çeşitli hizmetler sunuyor

Kabe - 07.07.2022
Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası

Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası

Kabe - 07.07.2022
Kral Selman'dan Rabıta Genel Sekreteri İsa'ya Arafat'ta hutbe görevi

Kral Selman'dan Rabıta Genel Sekreteri İsa'ya Arafat'ta hutbe görevi

Kabe - 06.07.2022
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'

Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"

Kabe - 06.07.2022
Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

Kabe - 06.07.2022
Türkiye'nin en küçük ve en yaşlı hacı adayları kutsal topraklardaEn küçük hacı adayı 4 aylık Mustafa Eymen

Türkiye'nin en küçük ve en yaşlı hacı adayları kutsal topraklardaEn küçük hacı adayı 4 aylık Mustafa Eymen

Kabe - 06.07.2022
Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

Kabe - 06.07.2022
Dünyanın en yüksek 3. yapısı: Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi

Dünyanın en yüksek 3. yapısı: Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi

Kabe - 06.07.2022
İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan adam 11 ay sonra hedefine ulaştı

İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan adam 11 ay sonra hedefine ulaştı

Kabe - 05.07.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de basın toplantısında konuştu (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de basın toplantısında konuştu (2)

Kabe - 05.07.2022
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Kabe - 05.07.2022
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...

Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...

Kabe - 05.07.2022
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Kabe - 05.07.2022
Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı

Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı

Kabe - 04.07.2022
Hacı adayları Cebel-i Rahme'yi ziyaret etti

Hacı adayları Cebel-i Rahme'yi ziyaret etti

Kabe - 04.07.2022
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Kabe - 04.07.2022
15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: 'Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı'

15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı"

Kabe - 04.07.2022
Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandıArafat, Müzdelife ve Mina'da çadırlar tam teşekküllü hale getirildi

Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandıArafat, Müzdelife ve Mina'da çadırlar tam teşekküllü hale getirildi

Kabe - 03.07.2022
İngiltere'den 18 yıl önce iadesi sağlanan tarihi Kabe örtüsü yeniden sergileniyor

İngiltere'den 18 yıl önce iadesi sağlanan tarihi Kabe örtüsü yeniden sergileniyor

Kabe - 02.07.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Temmuz 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Temmuz 2022

Kabe - 02.07.2022
Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Kabe - 01.07.2022
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Kabe - 01.07.2022
Mekke'de son 3 yılın en kalabalık Cuması

Mekke'de son 3 yılın en kalabalık Cuması

Kabe - 01.07.2022
Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Kabe - 01.07.2022
Kabe'de 24 saat temizlik

Kabe'de 24 saat temizlik

Kabe - 01.07.2022
Hacı adaylarının Hira Dağı'na heyecanlı tırmanışı

Hacı adaylarının Hira Dağı'na heyecanlı tırmanışı

Kabe - 30.06.2022
Hacı adayları Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor

Hacı adayları Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor

Kabe - 30.06.2022
Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Kabe - 30.06.2022
Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Kabe - 29.06.2022
Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser

Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser

Kabe - 29.06.2022
Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

Kabe - 29.06.2022
Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarının ismi yıllar geçse de Er Meydanı'nda yaşıyor

Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarının ismi yıllar geçse de Er Meydanı'nda yaşıyor

Kabe - 29.06.2022
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Kabe - 29.06.2022
Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

Kabe - 29.06.2022
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Kabe - 28.06.2022
Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 16 milyon liralık caminin temeli atıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 16 milyon liralık caminin temeli atıldı

Kabe - 27.06.2022
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke'ye yapıldı

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke'ye yapıldı

Kabe - 27.06.2022
İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak (2)

İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak (2)

Kabe - 25.06.2022
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş

Kabe - 25.06.2022
101 kişilik hac kafilesi Malatya'dan kutsal topraklara uçtu

101 kişilik hac kafilesi Malatya'dan kutsal topraklara uçtu

Kabe - 24.06.2022
Hacı adayları cuma namazını Kabe'de kıldı

Hacı adayları cuma namazını Kabe'de kıldı

Kabe - 24.06.2022
Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Kabe - 24.06.2022
İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu

İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu

Kabe - 23.06.2022
Kastamonu'da salgından sonra ilk hac kafilesi göz yaşları arasında uğurlandı

Kastamonu'da salgından sonra ilk hac kafilesi göz yaşları arasında uğurlandı

Kabe - 23.06.2022
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Kabe - 23.06.2022
Alimin ölümü alemin ölümü gibidir hadisi sahih mi?

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir hadisi sahih mi?

Kabe - 23.06.2022
İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu

İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu

Kabe - 22.06.2022
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerine başladı

Kabe - 22.06.2022
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı

Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı

Kabe - 20.06.2022
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe - 20.06.2022
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı

Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı

Kabe - 19.06.2022
Hacı adaylarını kızdıran düzenleme! Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak

Hacı adaylarını kızdıran düzenleme! Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak

Kabe - 19.06.2022
Törene damga vuran an! Belediye başkanı, kadın mimarlara ödül vermedi; yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıdı

Törene damga vuran an! Belediye başkanı, kadın mimarlara ödül vermedi; yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıdı

Kabe - 18.06.2022
Aydın'dan ilk kafile dualarla uğurlandı

Aydın'dan ilk kafile dualarla uğurlandı

Kabe - 18.06.2022
Beytullah'a yüz sürmek tarih olduPandemi nedeniyle Kabe'nin önüne bariyer çekildiCennet taşı Hacer'ül Esved ile mültezeme artık dokunulmayacak

Beytullah'a yüz sürmek tarih olduPandemi nedeniyle Kabe'nin önüne bariyer çekildiCennet taşı Hacer'ül Esved ile mültezeme artık dokunulmayacak

Kabe - 17.06.2022
Kuveyt'te Meclis, hükümetin istifasının ardından ilk defa toplandı

Kuveyt'te Meclis, hükümetin istifasının ardından ilk defa toplandı

Kabe - 14.06.2022
Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı

Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı

Kabe - 13.06.2022
Muzaffer Okur'un 'Ahşap Dile Gelirse' sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı

Muzaffer Okur'un "Ahşap Dile Gelirse" sergisi, Hünkar Kasrı'nda açıldı

Kabe - 09.06.2022
Denizli'den ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Denizli'den ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kabe - 08.06.2022
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kabe - 07.06.2022
Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Kabe - 07.06.2022
Hacı adayları için Harem Otogarı'nda uğurlama merasimi düzenlendi (2)

Hacı adayları için Harem Otogarı'nda uğurlama merasimi düzenlendi (2)

Kabe - 06.06.2022
Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim ve hac tatbikatı

Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim ve hac tatbikatı

Kabe - 06.06.2022
Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında soruşturma

Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında soruşturma

Kabe - 03.06.2022
Atatürk'ün Fotoğrafını Kâbe Fotoğrafının Üzerine Montajlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Atatürk'ün Fotoğrafını Kâbe Fotoğrafının Üzerine Montajlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Kabe - 03.06.2022
Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

Kabe - 03.06.2022
Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

Kabe - 03.06.2022
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Kabe - 02.06.2022
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Kabe - 02.06.2022
ŞANLIURFA - Peygamberler şehri Şanlıurfa'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

ŞANLIURFA - Peygamberler şehri Şanlıurfa'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Kabe - 02.06.2022
Hacı adaylarına eğitim semineri başladı

Hacı adaylarına eğitim semineri başladı

Kabe - 30.05.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Kabe - 30.05.2022
Gölcük'ün adını sanat tarihine yazdıracak

Gölcük'ün adını sanat tarihine yazdıracak

Kabe - 30.05.2022
Kütahyalı hacı adaylarına seminer

Kütahyalı hacı adaylarına seminer

Kabe - 28.05.2022
Esra Balamir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Esra Balamir hangi kanalda? Esra Balamir hayatı ve biyografisi!

Esra Balamir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Esra Balamir hangi kanalda? Esra Balamir hayatı ve biyografisi!

Kabe - 26.05.2022
Kabe ölçülerine göre yapılan cami dikkat çekiyor

Kabe ölçülerine göre yapılan cami dikkat çekiyor

Kabe - 25.05.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır"

Kabe - 22.05.2022
Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı

Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı

Kabe - 21.05.2022
Şok Eden Oje Yorumu! Sert Konuştu

Şok Eden Oje Yorumu! Sert Konuştu

Kabe - 20.05.2022
Kur'an kursu öğrencilerine atölye çalışması

Kur'an kursu öğrencilerine atölye çalışması

Kabe - 17.05.2022
Bursa'nın simgesi Ulu Cami telefon uygulamasıyla rehbersiz gezilebiliyor

Bursa'nın simgesi Ulu Cami telefon uygulamasıyla rehbersiz gezilebiliyor

Kabe - 15.05.2022
Ankara Havasına Marilyn Monroe İmajı!

Ankara Havasına Marilyn Monroe İmajı!

Kabe - 12.05.2022
SERGİYLE DENİZ YAŞAMINDAKİ TAHRİBATA DİKKAT ÇEKTİLER

SERGİYLE DENİZ YAŞAMINDAKİ TAHRİBATA DİKKAT ÇEKTİLER

Kabe - 12.05.2022
Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Bu yıl hac kura çekimi ne zaman olacak?

Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Bu yıl hac kura çekimi ne zaman olacak?

Kabe - 13.04.2022
Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı!

Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı!

Kabe - 17.10.2021
Aşı olanlar Umre'ye gidebilir mi? Umre ziyaretinde tam aşı şartı var mı? Sinovac aşısı olanlar Umre'ye gidebilir mi?

Aşı olanlar Umre'ye gidebilir mi? Umre ziyaretinde tam aşı şartı var mı? Sinovac aşısı olanlar Umre'ye gidebilir mi?

Kabe - 26.07.2021
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