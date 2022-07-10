Kabe Haberleri - Kabe Haber - Haberler

Kabe Haberleri
Kabe haber, Kabe son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yemenli Abdullah'ın Beytullah hasreti bittiTek bacağı ile tavaf ve sayını da yaptı
Özhaseki: "Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Kurban Bayramı'nda yeryüzü bir iyilik sofrasıdır"
Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile arasındaki konuşmayı anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
Kabe'deki görevliler büyük özveriyle her gün binlerce Müslüman'a çeşitli hizmetler sunuyor
Türkiye'nin en küçük ve en yaşlı hacı adayları kutsal topraklardaEn küçük hacı adayı 4 aylık Mustafa Eymen
İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan adam 11 ay sonra hedefine ulaştı
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...
Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandıArafat, Müzdelife ve Mina'da çadırlar tam teşekküllü hale getirildi
Hacı adayları Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor
Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?
İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak (2)
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş
Törene damga vuran an! Belediye başkanı, kadın mimarlara ödül vermedi; yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıdı
Beytullah'a yüz sürmek tarih olduPandemi nedeniyle Kabe'nin önüne bariyer çekildiCennet taşı Hacer'ül Esved ile mültezeme artık dokunulmayacak
Hasret bitti! İlk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan gözyaşları ve dualarla uğurlandı
Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında soruşturma
Atatürk'ün Fotoğrafını Kâbe Fotoğrafının Üzerine Montajlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Esra Balamir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Esra Balamir hangi kanalda? Esra Balamir hayatı ve biyografisi!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır"
Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı!