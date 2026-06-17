Kâbe örtüsü (kisve), İslam dünyasında her yıl büyük bir titizlikle hazırlanan ve özel bir törenle yenilenen en önemli kutsal örtülerden biridir. 2026 yılı itibarıyla yapılan son değişim, hem kullanılan malzeme hem de uygulanan geleneksel ve modern teknikler açısından dikkat çekmiştir. Peki, Kabe örtüsü değişti mi 2026? Kabe örtüsü ne zaman değişir, eski örtü ne yapılır? Detaylar...

KABE ÖRTÜSÜ DEĞİŞTİ Mİ 2026?

Suudi Arabistan, 1448 hicri yılının başlamasıyla birlikte Kâbe’nin örtüsünü yenilemiştir. 16 Haziran 2026 tarihinde tamamlanan süreçte yeni kisve, özel bir merasim eşliğinde Mataf alanına getirilmiş ve yaklaşık 8 saat süren yoğun bir çalışmayla Kâbe’nin üzerine asılmıştır.

Yeni örtünün hazırlanmasında yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır:

Dış kaplama için 825 kilogram doğal ipek

47 rulo siyah ipek

İç astar için 400 kilogram ham pamuk

Kur’ân-ı Kerîm ayetleri ve motifler için 60 kilogram saf gümüş

İşlemelerde kullanılan 120 kilogram altın kaplama gümüş

Bu kapsamlı üretim süreci, Mekke’de bulunan özel kisve atölyesinde yaklaşık 40 kişilik uzman ekip tarafından yürütülmektedir. 2022 yılından bu yana örtülerin hicri yılın son günlerinde hazırlanarak yeni yılın ilk günü Kâbe’ye yerleştirildiği sistem uygulanmaktadır.

Osmanlı döneminde ise Kâbe örtüsü İstanbul’da dokunur, Surre Alayları ile kutsal topraklara gönderilirdi. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren gelişen bu gelenek, Sultan Abdülaziz dönemine kadar devam etmiştir.

KABE ÖRTÜSÜ NE ZAMAN DEĞİŞİR?

Kâbe örtüsünün değişim zamanı tarihsel süreç içinde farklı dönemlerde uygulanmıştır. Günümüzde ise değişim, Hicri takvime göre belirlenmektedir.

Modern uygulamaya göre:

Kâbe örtüsü her yıl Hicri yılın başlangıcında (1 Muharrem) değiştirilir.

2022 yılından itibaren bu sistem düzenli hale getirilmiştir.

Önceden ise değişim genellikle Zilhicce ayının 9. günü (Arefe Günü) yapılmaktaydı.

Bu değişiklik, hac dönemindeki yoğunluk ve organizasyon düzeni dikkate alınarak planlanmıştır. Yeni sistemde örtü, Hicri yılın ilk günü Kâbe’ye yerleştirilerek yıl boyunca kullanılmaktadır.

Mekke’de bulunan özel üretim atölyesinde, modern dokuma tezgâhlarıyla hazırlanan ipek kumaş üzerine, hat sanatçıları tarafından Kur’ân-ı Kerîm ayetleri işlenmektedir. Bu süreç tamamen kontrollü bir üretim zinciriyle yürütülmektedir.

ESKİ KABE ÖRTÜ NE YAPILIR?

Kâbe’nin yenilenen örtüsü değiştirilirken, önceki kisve özel işlemlerden geçirilerek korunmaktadır. Eski örtünün değerlendirilme süreci belirli aşamalardan oluşur.

Genel uygulama şu şekilde ilerler:

Eski Kâbe örtüsü dikkatli şekilde Kâbe üzerinden indirilir.

Örtü, belirli ritüeller çerçevesinde korunur ve zarar görmemesi sağlanır.

Bazı parçalar Zemzem suyu ile yıkanarak temizlenir.

Tarihi ve dini değeri yüksek parçalar, müze ve sergilerde korunmak üzere farklı İslam ülkelerine gönderilebilir.

Bu süreç, kisvenin yalnızca bir örtü değil aynı zamanda yüksek manevi ve tarihi değere sahip bir emanet olduğunu göstermektedir. Özellikle Osmanlı döneminden bu yana eski örtülerin korunması ve muhafaza edilmesi bir gelenek halini almıştır.