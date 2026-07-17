Aydınlı hafızlardan Kabe'de 15 Temmuz şehitlerine hatim

Aydın'da hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan ve ödül olarak umreye gönderilen 109 hafız kutsal topraklarda 15 Temmuz şehitleri için hatim yaptı.

Köşk Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'ndan umreye giden 19 hafız 15 Temmuz şehitleri için mukaddes beldelerde ayrı bir program düzenledi. Ülkesi ve milleti için hatim okuyup dua eden genç hafızlara hocaları da eşlik etti.

Köşk'ten yetiştirdiği hafızlarala birlikte umreye giden Hafız Harun Biçer, Mekke'de yapılan yapılan etkinliği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle öğrencilerimiz, Kabe-i Muazzama'da 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen hatim okuyarak dua ettiler. Kutsal topraklarda gerçekleştirilen bu anlamlı programda hafızlarımız, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, ülkemizin birlik ve beraberliği, milletimizin huzur ve selameti için de niyazda bulundular. Rabbimizden, yapılan ibadetleri ve okunan hatimleri kabul buyurmasını; aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan etmesini niyaz ediyor, umre ibadetlerini yerine getiren hafızlarımızın ibadetlerinin makbul olmasını diliyoruz" ifadeleri ile paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı