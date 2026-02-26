Bakan Göktaş, çocuklarla "Kabe'de Hacılar" ilahisini söylediği anları paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Abdurrahman Önül'ün "Kabe'de Hacılar" isimli ilahisini çocuklarla söylediği görüntüleri paylaştı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen o ilahiyi duyunca çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık. Seslerimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, aynı duygu ve inançla birbirimize kenetlendiğimiz nice ramazanlara. Bu kıymetli eseri milyonların diline düşüren besteci Abdurrahman Önül'e ve Celal Karatüre'ye yürekten teşekkür ediyorum."