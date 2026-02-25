Haberler

Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrenciler teneffüste çalınan "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti. Son günlerde dillerden düşmeyen ilahinin söylendiği anlar okul bahçesinde renkli görüntüler oluşturdu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yer alan Atatürk İlkokulu öğrencileri, son günlerde teneffüslerde dillerden düşmeyen "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle okul bahçesinde renkli görüntüler oluşturuyor.

HEM EĞLENİYORLAR HEM DE BİRLİK DUYGUSU YAŞIYORLAR

Celal Karatüre'nin seslendirdiği ilahiye eşlik eden öğrenciler, teneffüs aralarında hep birlikte söyleyerek hem eğleniyor hem de birlik duygusu yaşıyor.

ÖĞRETMENLER DE VELİLER DE MEMNUN

Okul yönetimi, öğrencilerin bu ilgisinin tamamen gönüllü geliştiğini belirtirken, öğretmenler de çocukların bu ilgisinin sosyal uyum ve motivasyon açısından olumlu katkı sağladığını ifade etti. Veliler ise çocuklarının okulda neşeli ve huzurlu vakit geçirmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

