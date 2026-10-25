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Kabe ve Mescid-i Nebevi imamları Husilerin kutsal mekanları hedef almasını suç saydı

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Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi imamları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke ve Medine'yi hedef almasının dini hükümlere göre suç olduğunu söyledi. Açıklama, Mekke ve Medine'ye fırlatılan 2 balistik füzenin havada etkisiz hale getirilmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi imamları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke ve Medine'yi hedef almasının dini hükümlere göre suç olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Din İşleri Başkanı Abdurrahman es-Sudeys ile Mescid-i Nebevi İmamı Salih el-Megamisi, Mekke yakınlarında balistik füzenin engellenmesi ve parçalarının bölgeye düşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sudeys, "Kutsal mekanların, sivillerin ve tesislerin hedef alınması, dinen yasaklanmış, insani açıdan kınanan, uluslararası sözleşmelere ve teamüllere aykırı bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Megamisi de Husilerin Harameyni (Kabe ve Mescid-i Nebevi) ve kutsal mekanları hedef almasının, Allah'ın bu mekanlara saygı gösterilmesi ve insanların güven içinde sığınabilecekleri yerler olması yönündeki emrine aykırı bir suç olduğunu belirtti.

El-İhbariyye'nin haberinde, füze parçalarının düştüğü Mugammes Vadisi'nin Mescid-i Haram'ın yaklaşık 21 kilometre doğusunda, Arafat bölgesine ise 7 kilometre mesafede bulunduğu aktarıldı.

Mugammes Vadisi'nin yerleşim alanlarıyla çevrili, bölgenin açık hava gezinti alanı olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine'ye saldırı düzenlediklerini reddetmişti.

Kaynak: AA
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