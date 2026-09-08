Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Karim Benzema, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'yi ziyaret etti. Yıldız futbolcu, ziyareti sırasında ihramlı halde Kabe'nin önünde çekilen fotoğrafını kişisel hesabından paylaştı.

“HER ŞEY İÇİN ALLAH'A ŞÜKÜR”

Benzema'nın fotoğraftan çok paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Fransız yıldız, “Alhamdulillah for everything...” ifadelerini kullanarak “Her şey için Allah'a şükür” mesajını verdi. Benzema ayrıca paylaşımına beyaz kalp ve dua eden eller emojilerini ekledi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Benzema'nın Kabe'nin önünden yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Yıldız futbolcunun özellikle “Her şey için Allah'a şükür” anlamına gelen mesajı öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com