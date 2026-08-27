Haberler

Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti

Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti Haber Videosunu İzle
Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kabe'nin hemen yanındaki devasa Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet etti. Gökyüzü o anlarda tamamen aydınlanırken, nefes kesen ve ürkütücü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, fırtına esnasında gökyüzü sık sık çakan yıldırımlarla aydınlandı. Şehir genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

KRALİYET SAAT KULESİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ

Fırtınanın en dikkat çekici anı ise Mescid-i Haram’ın hemen yanında bulunan Mekke Kraliyet Saat Kulesi’ne yıldırım düşmesi oldu. Devasa kulenin tepe noktasına isabet eden yıldırımın gökyüzünü aydınlattığı o korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Kaynak: Haberler.com
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

Mansur Yavaş'a teşekkür etti: Doğrusunu yapıyorsun
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Çakarlı araç kullandılar, yetmedi klip çektiler

Utanmadan rezilliklerinin klibini çektiler
Giydiği tişört nedeniyle tekme tokat dövüldü

Giydiği tişörtle büyük hata yaptı! Okulda kan donduran görüntüler
Göztepe, Galatasaray'a karşı 'puan' nedir unuttu

Galatasaray'a karşı bırakın galibiyeti, 1 puan bile alamıyorlar
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı