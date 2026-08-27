Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, fırtına esnasında gökyüzü sık sık çakan yıldırımlarla aydınlandı. Şehir genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

KRALİYET SAAT KULESİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ

Fırtınanın en dikkat çekici anı ise Mescid-i Haram’ın hemen yanında bulunan Mekke Kraliyet Saat Kulesi’ne yıldırım düşmesi oldu. Devasa kulenin tepe noktasına isabet eden yıldırımın gökyüzünü aydınlattığı o korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com