Celal Karatüre ne kadar kazanıyor? Kabe'de Hacılar ilahisini söyleyen Celal Karatüre iftar programlarından ne kadar kazanıyor, ne açıklama yaptı?

"Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar programlarıyla ilgili çıkan haberler sonrası dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada "Gerçekten yüksek ücret aldı mı? Ne kadar kazandı?" soruları öne çıktı. Karatüre'nin açıklamaları ve iddiaların doğruluğu merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CELAL KARATÜRE NE KADAR KAZANIYOR?

Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bazı haberlerde 300–500 bin TL aldığı öne sürülse de Karatüre, hiçbir kurum veya organizasyondan böyle bir ücret almadığını belirtti.

CELAL KARATÜRE NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ortaya atılan asılsız iddialara karşı Karatüre, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu haberleri reddetti. Ayrıca hakkında atılan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

CELAL KARATÜRE KİMDİR?

Celal Karatüre, Samsunlu bir sosyal medya fenomeni ve ilahi sanatçısıdır. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, geleneksel ilahi formunu modern dijital mecralarla birleştirerek özellikle TikTok ve Instagram'da tanınmaya başladı. Günlük hayatın içinden mekanlarda kaydettiği doğaçlama ilahi performanslarıyla milyonlarca takipçiye ulaşıyor.

CELAL KARATÜRE KAÇ YAŞINDA?

Celal Karatüre'nin yaşı hakkında kamuoyunda bilgi bulunmamaktadır.

CELAL KARATÜRE NERELİ?

Celal Karatüre, Samsunlu olarak biliniyor.

CELAL KARATÜRE'NİN KARİYERİ

Celal Karatüre, sosyal medyada doğaçlama ilahiler söyleyerek tanındı. "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Performanslarını mahalle ortamı, aile arası veya arkadaş toplantıları gibi samimi mekanlarda kaydederek paylaşması, sosyal medyada doğal ve sıcak bir içerik olarak ilgi gördü. Geleneksel ilahi formunu modern yorumlarla sunarak farklı yaş gruplarına hitap ediyor ve kısa sürede önemli bir takipçi kitlesi kazandı.