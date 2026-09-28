Tokat'ta metruk evin bir bölümü yağış nedeniyle çöktü, sokak trafiğe kapandı

Tokat'ta metruk evin bir bölümü yağış nedeniyle çöktü, sokak trafiğe kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'ta bulunan boş ve kullanılmayan metruk evin bir bölümü, yağışların etkisiyle çöktü. Çökme sonucu sokağa dökülen moloz ve yapı parçaları nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.
Tokat'ta metruk evde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.
Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'ta bulunan boş ve kullanılmayan evin bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.
Çökme sonucu binadan kopan moloz ve yapı parçaları sokağa döküldü.
Molozların yolu kapatması nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapandı.
Kaynak: AA