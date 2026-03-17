Kayseri'de mahalleliden 'Kabe'de Hacılar' performansı

Kayseri'de mahalleliden 'Kabe'de Hacılar' performansı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde muhtar Hatun Kekeç liderliğinde toplanan mahalleli, 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyleyerek sosyal medyada beğeni toplayan bir klip çekti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ramazan'ın atmosferini birlikte yaşadılar.

Kayseri'de muhtarın önderliğinde toplanan bir grup mahalleli, son dönemde gündem olan 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyleyerek klip çekti. Çok sayıda mahallelinin katıldığı klip, sosyal medyada beğeni aldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden bir grup vatandaş toplanarak ilahi söyledi. Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç'in önderliğinde yaklaşık 80 kişilik mahalleli, sosyal medya içerik üreticisi Celal Karatüre'nin söyleyerek akım oluşturduğu 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi. Sokakta ilahi söyleyen mahalleliye evlerindeki vatandaşlarda cam ve balkonlardan eşlik etti. Ramazan davulcularının da yer aldığı topluluk tarafından söylenen ilahiye klip çekildi. Klip, sosyal medyada beğeni aldı.

Klibi sosyal medya hesabından paylaşan Muhtar Hatun Kekeç, "Mahallemizin güzel gençleriyle Ramazan'ın atmosferini birlikte yaşadık. Birlikte söyledik, birlikte paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
