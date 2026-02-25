Haberler

Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu Haber Videosunu İzle
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde Türkiye'de en çok dinlenen şarkı olan "Kabe'de hacılar" ilahisi Japonya'nın başkenti Tokyo sokaklarında duyuldu. İlahinin lüks bir otomobilde yüksek sesle çalındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Türkiye'de sosyal medyada en çok dinlenenler arasına giren 'Kabe'de Hacılar' ilahisi Tokyo'da duyuldu.
  • Tokyo'nun işlek bir caddesinde lüks bir otomobilden yükselen ilahi sesi çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
  • İlahi çalan aracın Tokyo sokaklarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de son günlerde sosyal medya platformlarında en çok dinlenenler arasına giren "Kabe'de Hacılar" ilahisi bu kez Japonya'nın başkenti Tokyo'da duyuldu.

TOKYO SOKAKLARINDA "KABE'DE HACILAR"

Kentin işlek bir caddesinde, lüks bir otomobilden yükselen ilahinin sesi çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, yüksek sesle ilahi çalan aracın Tokyo sokaklarında ilerlediği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı