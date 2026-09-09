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Rüyasında Kabe’yi gören Hüma, yarın kutsal topraklarda

Rüyasında Kabe’yi gören Hüma, yarın kutsal topraklarda
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AMASYA’da rüyasında Kabe’yi gördükten sonra umreye gitmek için harçlıklarını biriktiren Down sendromlu Hüma Kayataş’ın (14) hayali, DHA’nın haberi sonrası bir hayırseverin desteğiyle gerçek oluyor.

AMASYA'da rüyasında Kabe'yi gördükten sonra umreye gitmek için harçlıklarını biriktiren Down sendromlu Hüma Kayataş'ın (14) hayali, DHA'nın haberi sonrası bir hayırseverin desteğiyle gerçek oluyor. Hüma, annesi Dudu ve babası Gökay Kayataş birlikte yarın kutsal topraklara gidecek.

Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan Down sendromlu Hüma Kayataş, yaklaşık 8 ay önce rüyasında Kabe'yi gördükten sonra kutsal topraklara gitmek için kendisine verilen harçlıkları biriktirmeye başladı. DHA'nın konuyu haberleştirmesinin ardından bir hayırseverin desteğiyle Hüma Kayataş'ın umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Hüma Kayataş, anne ve babasıyla birlikte yarın kutsal topraklara gitmek üzere hazırlıklara başladı.

Gökay Kayataş, "Kızım Hüma rüyasında umreyi görüyordu devamlı. Kabe'yi gördüm, Peygamber Efendimizi gördüm diyordu. ve Allah razı olsun tur şirketinden biz göndermek istiyoruz ve hatta tur şirketinin sahibi beraber umre yapacağız dedi. Hüma çok sevindi. Burada emekleri geçen vesile olan tur şirketi kızımı ve bizi ailece umreye götürüyor. Vesile olanlardan en küçüğünden en büyüğüne kadar Allah razı olsun diyorum. İnşallah orada hep beraber umre yapıp, tüm ülkemizdeki insanlara huzurlu, mutlu ve rahat hayat yaşaması için hep beraber dua edeceğiz. Bugün saat 6'da yola çıkıyoruz Samsun'dan uçakla İstanbul'a, İstanbul'dan da direkt Mekke'ye geçeceğiz. İnşallah herkese de gitmek nasip etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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