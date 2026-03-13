Genç kadınlar, Karagöz ile Hacivat olup 'Kâbe'de Hacılar' ilahisini işaret diliyle sahneledi

Amasya'da üniversite mezunu 5 genç kadın, aldıkları işaret dili eğitimi sonrası bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü şekilde sahne almaya başladı. 4 kadın Karagöz ile Hacivat kıyafetlerini yedeği bulunmadığı için dönüşümlü giyerek sahneye çıktı. İşaret diliyle sahnelenen "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle de öğrencileri coşturdular.

Amasya Müftülüğü ve Amasya Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen işaret dili kursuna katılan Yeliz Güneş, Ayşegül Özer, Sinem Sude Uyar, Gülperi Yeşilyurt ve Fatma Tekin, bilgilerini pekiştirip bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü şekilde etkinliklere katılmaya başladı. Gittikleri Amasya Mehmetçik İlkokulu'nda geleneksel orta oyunu karakterleri Karagöz ile Hacivat ve Nasreddin Hoca'yı işaret diliyle sahnelediler. Etkinlikte Ramazan ayının topluma kazandırdığı güzelliklere değindiler. Geniş kitlelerin gönlünde taht kuran "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini de işaret dili eşliğinde sahneleyip öğrencileri coşturdular.

Üniversitede 2 bölüm bitirip işaret dili eğitimine merak sardığını belirten Yeliz Güneş, "İşaret dili konusunda birkaç çocuğumuzun aklında soru işareti bırakabilirsek daha fazla duyarlılık oluşturabiliriz. Hayatı güzelleştirmek insanların elinde" dedi.

Ayşegül Özer de, işaret dili bilmenin engelli bireylerle iletişim kurma açısından kazanım oluşturduğunu anlatırken, Nasreddin Hoca karakterini canlandıran Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Sinem Sude Uyar ise aldığı braille alfabesi eğitimi sonrası işaret dili ve tercümanlığı alanlarında bilgilerini pekiştirmeye çalıştığını söyledi.

Hayalleri Gazze'deki çocuklara gösteri

Yetişmelerine destek olan hocaları Ömer Çaycı'nın da katıldığı gösteride öğrencileri bilgilendirirken eğlendiren genç kadınlar, sahne gösterilerini İsrail'in soykırımına direnen Gazze'deki çocuklara da düzenlemenin hayalini kurduklarını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı