Kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman, Arafat vakfesi, Müzdelife, şeytan taşlama ve Kabe ziyaretiyle hacı oldu. Görevliler ve hayırseverler yol boyunca su, hurma ve yiyecek ikramında bulundu.

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada namaz kılıp, vakfe duasını yaptıktan sonra şeytan taşlama için taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Şeytan taşlamanın ardından yine yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

İhramdan çıkan kimi hacılar ise bayram süresince ziyaret tavafı ve sa'yi yapacak.

Görevli ve hayırseverler ikramda bulundu

Arafat vakfesinden Kabe'ye kadar gerçekleşen süreç içerisinde hacılara, hem görevliler hem de hayırseverler tarafından yol boyunca su, hurma ve yiyecek ikram edildi.

Bu arada hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşlamayı sürdürecek.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşacak olan hacılar, Müzdelife bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sırayla küçük, orta ve büyük şeytana atacak.

Şeytan taşlamanın ardından Mekke'den ayrılacak olan hacılar Kabe'ye giderek veda tavafı da yapacak.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
