Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı

Şanlıurfaspor'un eski kalecisi Ferhat Ertürk, Kabe'yi ziyaret etti. Ettiği duayı sosyal medya hesabından paylaşan Ertürk, ''Allah'ım ölmeden önce Şalıurfaspor'u Süper Lig'de görmeyi nasip et. Amin'' ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un eski kalecilerinden Ferhat Ertürk, umre ziyaretinde bulunarak eski takımı için dua etti.

DUASINI ŞANLIURFASPOR İÇİN ETTİ

Kabe'yi ziyaret eden eski futbolcu Ferhat Ertürk, dileğini bir kağıda yazarak, Şanlıurfaspor'u ölmeden Süper Lig'de görme dileğini ifade etti. Duasını sosyal medya hesabından paylaşan Ertürk, 'Allah'ım ölmeden önce Şanlıurfaspor'u Süper Lig'de görmeyi nasip et. Amin' sözlerini sarf etti.

TARİHİ BOYUNCA SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDEMEDİ

1969 yılında kurulan Şanlıurfaspor, 57 yıllık tarihinde şu ana dek hiç Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi. En fazla 1. Lig'de mücadele edebilen Şanlıurfaspor, şu sıralarda TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. Sezona 1. Lig'e çıkma parolası ile başlayan güneydoğu ekibi, 32 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 55 puan ile 5. sırada bulunuyor.

