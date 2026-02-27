Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi

Haberler

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Vatadaşlarla birlikte iftarını açan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda yaptığı konuşma sonrasında çadırdan çıkarken gençlerle fotoğraf çektirdi. Bu esnada Bakan Yumaklı, çadırda çalan 'Kabe'de Hacılar' ilahisine gençlerle birlikte eşlik etti. - ESKİŞEHİR

